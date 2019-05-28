Журналисты рассказали о черном рынке украинских стволовых клеток (видео)

По подсчетам СМИ, только в Киеве 12 учреждений оказывающих услуги по лечению чужими стволовыми клетками.

Сколько бы не говорили плохого об и.о. министра здравоохранения Супрун, а все же есть в отечественной медицине направление, по которому Украина бьет рекорды всего мира.

Это - рынок стволовых клеток, но не простых, которые обычно берут из тканей у самого пациента, а эмбриональных, которые отбирают у нерожденных младенцев. То есть после абортов, говорится в сюжете программы "Гроші".

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Закон при этом клиники не нарушают, но с морально-этической точки зрения к таким методам лечения слишком много вопросов. Ведь покупают эмбриональные стволовые клетки нелегально.

Поэтому журналисты рассказали, как построен рынок черных эмбрионов. Так, в Украине десятки частных клиник предлагают лечение, омоложение и даже косметологические препараты с содержанием стволовых клеток. Однако их эффективность и качество медициной еще не доказаны.

Журналистам удалось попасть в элитную клинику Киева в качестве потенциальных пациентов, которые хотят пройти курс процедур по омоложению. Там рассказывают, что делают подкожно четыре инъекции с экстрактом плаценты за 5 тысяч долларов.

По словам врача клиники, из тех, кто рожает, хранят для себя плаценту лишь 10%, остальные - не сохраняют, то есть рынок "товара" широк.

Такие предложения действуют на украинском рынке уже не первый год. Сегодня же клиники, которые лечат стволовыми клетками, замаскированы под салоны красоты и элитные медицинские центры. По подсчетам СМИ, только в Киеве 12 учреждений оказывающих услуги по лечению чужими стволовыми клетками.

Как рассказали в одной из таких клиник, клетки берутся из абортативного материала.