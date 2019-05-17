Доктор Комаровский разрушил миф о высокой температуре у детей (видео)

Врач рассказал об индивидуальных проявлениях при высокой температуре.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал родителям, стоит ли беспокоиться, если у ребенка холодные руки и ноги при высокой температуре.

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Об этом педиатр поведал на своей странице в Instagram. Он объяснил, что холодные руки и ноги - это реакция сосудов на повышение температуры тела. И изменение кровообращения при этом является индивидуальной особенностью малыша.

При этом, по словам Комаровского, важно убедится: они просто холодные или "холодные синие". Как правило, если конечности малыша прохладные, но при этом розовые, то это - норма. Но если они холодные и синие, тогда нужно обратиться к доктору за консультацией.

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