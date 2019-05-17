Доктор Комаровский разрушил миф о высокой температуре у детей (видео)
Вопрос: ⠀ При температуре у дочки всегда холодные руки и ноги. Это её особенность или это можно как-то исправить? ⠀ Ответ: ⠀ Холодные руки и ноги – это реакция сосудов на повышение температуры, изменение кровообращения – это индивидуальная особенность. ⠀ Главное: они просто холодные или холодные синие. Как правило, если они прохладные (а они должны быть прохладные), но при этом розовые, то это ерунда, это нормально, так и может быть при высокой температуре, ничего здесь страшного нет. Но, если они холодные и синие – тогда вам нужен доктор, это уже надо смотреть. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #температураЕОК
Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал родителям, стоит ли беспокоиться, если у ребенка холодные руки и ноги при высокой температуре.
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Об этом педиатр поведал на своей странице в Instagram. Он объяснил, что холодные руки и ноги - это реакция сосудов на повышение температуры тела. И изменение кровообращения при этом является индивидуальной особенностью малыша.
При этом, по словам Комаровского, важно убедится: они просто холодные или "холодные синие". Как правило, если конечности малыша прохладные, но при этом розовые, то это - норма. Но если они холодные и синие, тогда нужно обратиться к доктору за консультацией.
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