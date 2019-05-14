На Волыни студенты в поезде спасли жизнь мужчине, у которого остановилось сердце

Студенты до приезда "скорой" начали реанимационные действия.

На Волыни четверо студентов-медиков оказались в одном вагоне с мужчиной, у которого остановилось сердце.

Ребята вызвали "скорую" и начали реанимационные действия. У мужчины была клиническая смерть - попутчики спасли ему жизнь, говорится в сюжете ТСН.

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Событие произошло в вагоне электрички. Четверо студентов медицинского колледжа ехали на практику, когда мужчине рядом стало плохо. По словам одного из студентов, у него начались судорожные припадки, а голова начала забрасываться обратно. Ребята выровняли голову, чтобы он не проглотил язык. У него не прослушивался пульс. Поэтому положили его на пол и принялись реанимировать.

"Мы делали непрямой массаж сердца поочередно. Это очень тяжело физически выполнять, поэтому заменяли друг друга", - вспоминает студент Виталий Ходаковский.

Пока трое занимались мужчиной, четвертый вызвал "скорую" и побежал к машинисту, чтобы остановил поезд. Медики забежали в вагон через шесть минут и продолжили спасение. Через двадцать шесть минут реанимации мужчина наконец-то начал дышать. Медики говорят, что в поезде у 63-летнего мужчины случился сердечный приступ, он был в состоянии клинической смерти.

В медицинском колледже говорят, что это впервые, когда их ученики еще во время учебы спасли чью-то жизнь.