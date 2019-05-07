В Украине пройдут бесплатные осмотры на наличие меланомы и рака кожи

Специалисты констатируют ежегодный рост уровня заболеваемости меланомой кожи в Украине примерно на 5-7%.

Бесплатные осмотры населения на предмет выявления меланомы и рака кожи пройдут в этом году в Украине 10 мая.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила генеральный директор Института дерматологии и косметологии доктора Богомолец Лариса Орехова.

Она напомнила, что Украина присоединилась к международной программе «Евромеланома» в 2008 году благодаря доктору и общественному деятелю Ольге Богомолец, которая инициировала бесплатные осмотры украинцев на предмет раннего выявления злокачественных заболеваний кожи. Впервые День меланомы в Украине провели в 2009 году в Институте дерматологии и косметологии доктора Богомолец. Уже через два года, благодаря просветительской кампании об опасности заболевания и активной работе со СМИ, проект приобрел всеукраинский масштаб.

Всего за 10 лет (2009-2018) проведения Дня диагностики меланомы в Украине было осмотрено 379 тысяч 360 человек, среди которых было выявлено 1168 случаев меланомы и 3541 случай рака кожи. Только в прошлом году за один день осмотров по Украине предварительный диагноз меланомы был установлен у 214 человек, рак кожи - у 833 человек. Всего было осмотрено 73 тысячи 825 человек по всей стране.

Читайте такжеХирург-онколог: меланома имеет очень оптимистичный прогноз лечения

«Меланома излечима, если диагноз установлен на ранней стадии. Если не проводить лечение своевременно, то опухоль становится агрессивной, пускает метастазы, поражает другие органы и системы, что приводит к смерти человека», - отметила Орехова. Поэтому она призвала не игнорировать новообразования на коже, регулярно проверять себя, своих детей и близких на предмет изменения родинок или появления новых, и в случае обнаружения подозрительных образований немедленно обращаться к врачу-дерматологу или дерматоонкологу за консультацией.

Орехова отметила, что в Украине День диагностики меланомы проходит при поддержке Министерства здравоохранения Украины, Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов, Украинской ассоциации дерматоскопии кожи, общественной организации «СТОП меланома», Института дерматокосметологии доктора Богомолец, Института теледерматологии, а также постоянного партнера проекта - лабораторий «La Roche-Posay».

Она сообщила, что с адресами медицинских учреждений по Украине (как государственных, так и частных), в которых можно пройти бесплатное обследование 10 мая в рамках нынешнего Дня борьбы с меланомой, можно ознакомиться по сайте ОО «Стоп меланома» по адресу www.stop-melanoma.net.

По словам представителя Института, список медучреждений все время обновляется, поскольку к проекту присоединяются новые клиники. «Приятно, что каждый год к проекту присоединяется все больше частных клиник. И в этом году в Киеве, например, присоединились 11 частных клиник, а по всей Украине - 54 частные, где будут проводить осмотры», - отметила Орехова.

В то же время она предупредила об обязательной предварительной записи на бесплатный прием в Институте дерматокосметологии доктора Богомолец: записаться можно по тел. 044-383-26-97.

Хирург-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Мария Кукушкина подчеркнула актуальность проблемы меланомы кожи в Украине. «Ежегодно в Украине регистрируется около 3 тысяч новых случаев меланомы кожи. Конечно, у нас не эпидемия, и есть страны, в которых заболеваемость значительно выше, например, скандинавские страны, Австралия, Новая Зеландия. Однако в нашей стране, к сожалению, есть тенденция к ежегодному росту заболеваемости меланомой кожи. Примерно на 5-7% ежегодно растет заболеваемость. То есть, у нас увеличивается количество людей с такой патологией», - отметила Кукушкина.

Она напомнила об алгоритме первичной диагностики родинок, который называется АКОРД - слово-аббревиатура, в которой каждая буква имеет свое значение - признак перерождения родинки:

А - асимметрия (если условная ось делит родинку на две неравные половинки)

К - край (если он становится неровным, рваным, с зазубринками)

О - окрас (появление изменений в цвете, вкраплений темного или светлого, исчезновение окраски могут свидетельствовать о перерождении)

Р - размер (увеличение родинки в ширину или в высоту может быть опасным симптомом)

Д - динамика (появление корочек, трещинок, кровоточивость, выпадение волосков тоже будут напоминать об опасности).

По словам специалистов, если при самостоятельном осмотре выявляется хотя бы один из признаков АКОРДы, то нужно немедленно обратиться к врачу за консультацией.

Читайте также22 апреля можно пройти бесплатную диагностику относительно меланомы

Кукушкина отметила также, что в случае, если человек не сможет попасть к врачу 10 мая, то можно прийти к профессиональному врачу в любой другой день. «Как государственные, так и частные клиники готовы посмотреть ваши родинки, сделать дерматоскопию - это метод, который позволяет более точно рассмотреть структуру вашей родинки и определить, нужно ли ее удалять, или можно просто наблюдать», - пояснила врач.

Председатель общественной организации «Стоп меланома», председатель Украинской ассоциации дерматоскопии кожи (УАДК), директор Института теледерматологии Игорь Канчалаба сообщил, что с 25 апреля по 3 мая продолжалась программа дистанционных консультаций для тех, кто физически не может прийти к врачам (направлялись снимки новообразований) .

«Результаты, которые есть уже сейчас, настораживают. На сегодняшний день обработано 215 обращений из около 800, которые в целом поступили. И уже выявлено: в 4 случаях ранние признаки меланомы и 8 злокачественных новообразований. Если в прошлом году из 900 обращений было выявлено 14 случаев злокачественных новообразований, в этом году из 215 - уже 12 ... Поэтому всех приглашаем прийти 10 мая на осмотры. Оно того стоит», - отметил Канчалаба.