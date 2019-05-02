Доктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин

Врач отметил, что все каши крайне питательны, то есть прекрасно насыщают малыша.

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский назвал самый правильный детский ужин.

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Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. По словам врача, оптимальными продуктами для детского ужина являются продукты молочные или кисломолочные.

"Лично с моей точки зрения, лучше всего молочно-крупяные каши", — сообщил Комаровский.

Он отметил, что все каши крайне питательны, то есть прекрасно насыщают малыша.

"После ужина в виде молочно-крупяной каши вероятность того, что ребенок через два часа проснется голодным и разбудит всех мирно спящих членов семьи, не очень велика", — подчеркнул врач.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о главных признаках дефицита кальция у ребенка.