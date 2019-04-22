В Запорожской области после недели в коме от страшной инфекции умер мужчина

По предварительным данным, житель Энергодара заразился после того, как съел вяленую рыбу.

В г. Энергодар Запорожской области от ботулизма умер 32-летний мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра.

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Отмечается, что жителя Энергодара госпитализировали 14 апреля с острыми симптомами болезни. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находился в медикаментозной коме.

Вчера, 21 апреля, он умер, не приходя в сознание.

«Эпидемиологическое расследование показало, что мужчина, вероятнее всего, заразился ботулизмом, съев вяленую тарань. Рыба была поймана в Днепре возле Энергодара и приготовлена в домашних условиях», - сообщили в лабораторном центре.

Ботулизм – тяжелая токсикоинфекционная болезнь, которая возникает при отравлении человека токсинами бактерий ботулизма, характеризуется поражением центральной и вегетативной нервной систем.