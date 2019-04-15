Умер раненый в голову на Донбассе 20-летний парамедик "Смурфик" (фото, видео)

Пулевое ранение в голову Волков получил 12 апреля, три дня он пролежал в коме.

В Днепре в больнице имени Мечникова скончался 20-летний парамедик Николай Волков с позывным "Смурфик".

Ранее парень получил пулевое ранение в голову на Донбассе. Об этом сообщила командир батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич в Facebook.

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"К сожалению, наш храбрый "Смурфик" только что умер. Он отчаянно боролся за жизнь последние дни. За него переживали и молились тысячи людей. Спасибо всем за ваше неравнодушие и поддержку "Смурфика", - написала она.

"Николай Волков, друг Смурфик - молодой 20-летний юноша из города Мариуполь, который с молодого возраста был неравнодушным к нашей Украине и ее судьбе. В июне 2018 он прошел наш учебный центр, и с 1 июля поехал на свою первую ротацию в составе нашего батальона. С осени 2018 года он был закреплен к 8 батальону УДА "Аратта" и ежедневно нес тяжкую ношу добровольца-парамедика. Он не имел медицинского образования, но по зову души стал парамедиком и спасал жизнь", - рассказала Зинкевич о погибшем.

Ранее в больнице имени Мечникова в Днепре доставили бойца с тяжелым ранением. Нейрохирурги провели сложную операцию и спасли жизнь военного.