Украинцам напомнили об опасной болезни, которую следует выявлять на ранней стадии (видео)

В этом месяце медики говорят с пациентами о раке толстой кишки.

Март – месяц осведомленности о раке толстой кишки, одном из самых распространенных онкологических заболеваний в мире.

В Украине о нем много кто стесняется говорить, в то время как в США, например, об этом диагнозе рассказывали голливудские звезды, говорится в сюжете ТСН.

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Синяя лента – символ болезни, знак о месяце осведомленности с ней. Если у врача спрашивают о синей ленте, он отвечает, что этот вид рака можно предотвратить, если своевременно сделать колоноскопию. Видеокамера видит образования – полипы, которые могут перерождаться в опухоли. На основании этого исследования врачи могут сделать вывод о необходимости удаления опасного участка и назначения лечения.

Ежегодно в мире обнаруживают миллион новых случаев этой болезни. Ее появление зависит от возраста, наличия хронических заболеваний и образа жизни. "Чем выше масса тела – тем больше риски получить опухоль в кишечнике", - предупреждают медики. Особенность болезни в том, что человек ничего не чувствует. Опухоль может расти годами и не давать о себе знать. Бить тревогу начинают, уже когда опухоль разрослась и часто дает метастазы.

Однако даже такие случаи подлежат лечению, причем часто хирурги работают без разреза – благодаря камере и микроскопическим инструментам. Чтобы не доводить до этого, медики советуют хотя бы минимально следить за собственным здоровьем. А именно: по достижении 45-летнего возраста прийти на колоноскопию. Если врача ничего не насторожит, то следующую процедуру он назначит через пять лет.