На Землю обрушится геомагнитный шторм (видео)

Всем метеозависимым стоит поберечься в конце марта.

На этой неделе Землю накроют магнитные бури. Возмущения магнитосферы начнутся со вторника, 26 марта.

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В среду и четверг - 27 и 28 числа - ожидается геомагнитный шторм. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эта невидимая угроза особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому всем метеозависимым стоит поберечься.

И еще - в ночь с субботы на избирательное воскресенье (31 марта) мы переходим на летнее время. Поэтому, чтобы не потеряться во времени, переведите часы на 60 минут вперед.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, рекомендуется не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также придерживаться правильного рациона питания и водного режима. Также во время магнитной бури ограничьте дальние поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.