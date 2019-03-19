Во Львове от кори умер 2-летний мальчик

Ребенок не был привит из-за отказа родителей.

Во Львове сегодня, 19 марта, в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы скончался мальчик возрастом 2 года 11 месяцев из Мостиского района.

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Об этом сообщил УНИАН заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут.

Он отметил, что ребенок не был привит из-за отказа родителей.

«Заболела мама, а от нее заболели двое ее детей. Оба ребенка тяжело переносили корь. Старшего брата уже выписали из больницы. Младший имел тяжелые осложнения от инфекции - коревой энцефалит. Спасти ребенка врачам не удалось, осложнения были несовместимы с жизнью», - отметил Олег Когут.

Ранее в Минздраве заявили, что в Украине с начала года от осложнений кори умерли 11 человек.