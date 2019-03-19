Великий пост 2019: Супрун рассказала, как правильно питаться

Великий пост предполагает почти полный отказ от масла и жиров в составе животных продуктов.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила украинцам, как правильно соблюдать пост.

На своей странице в Facebook она посоветовала внимательно сформировать свой рацион, чтобы встретить Пасху здоровыми.

▶ Меньше мяса — хорошо

"Великий пост радует как повод не есть процессированное мясо, то есть колбасы, сардельки и копчености. Именно оно увеличивает риск некоторых видов рака, а также гипертензии и нарушения обмена жиров. Обратите внимание, что просто кусочек сала и жареного мяса птицы такой угрозы не представляет", - утверждает и.о. главы Минздрава.

▶ Больше овощей — еще лучше

"Можно есть разнообразную растительную пищу, получить витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые, кишечник, сосуды, мозг, кожу и укрепленный иммунитет", - отметила Супрун.

▶ Бобовые — не только фасоль

Бобовые в рационе - это хорошо, и не только в пост. Считайте бобовые мультивитаминными таблетками. В них есть витамины группы В, необходимые для образования нейромедиаторов, и микроэлементы калий, фосфор, железо, цинк и марганец. Также это источник полноценного белка, то есть незаменимых аминокислот. Также бобовые — это клетчатка, а значит, здоровый кишечник и здоровый уровень холестерина.

▶ Пост — это повод вспомнить о грибах

Белые грибы, шампиньоны, шиитаке, вешенки и другие грибы содержат многие аминокислоты глутатиона, клетчатку, бета-глюкан, микроэлемент селен, жир холин, витамин D.

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▶ Низкожировая диета — это опасно

Великий пост предполагает почти полный отказ от масла и жиров в составе животных продуктов.

Низкожировые диеты могут быть полезными для людей с ожирением и нарушениями жирового обмена. Но их следует придерживаться месяцами и годами, а не 49 дней. То есть отказ от жиров в течение поста здоровья принципиально не улучшит.

В жирах витамины А, Е и Д, холестерин и полиненасыщенные жирные кислоты. Без этих витаминов не будет работать как следует иммунная система, становится хуже зрение, может нарушиться обмен кальция. Полиненасыщенные жирные кислоты нужны иммунной системе и мозгу. Отсутствие холестерина в рационе увеличивает риск депрессии и нарушению образования половых гормонов.

Супрун советует есть в пост орехи, лен, тыквенные и подсолнечные семена. В них есть витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты. Сочетайте орехи и морковь или курагу — так жирорастворимый про-витамин А будет усваиваться.

"И помните — "постные" маргарины или печенье в общественном питании - это источники трансжиров. А трансжиры увеличивают воспалительный фон и способствуют развитию сердечно-сосудистых болезней", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

▶ Яйца — необходимы

У них есть практически все витамины, полноценный белок и полезные жиры: например, холин и лецитин необходимы для работы нервной системы и печени. Если вы придерживаетесь поста, то ешьте соевые продукты, тыквенные и подсолнечные семечки, кукурузу и шпинат. Все это вместе несколько заменит яйца.

▶ Чем заменить молочные продукты

Постной альтернативой кисломолочным продуктам будет огромная миска квашеной капусты. Именно она содержит и соразмерное количество кальция, и пробиотические лактобактерии.

▶ Без рыбы будет плохо

Даже в Великий пост есть несколько дней, когда можно есть рыбу. Многие, к сожалению, по разным причинам рыбу не едят и без поста. А зря: именно регулярное потребление жирной морской рыбы (сельди, скумбрии) обеспечивает мозг, сердце и сосуды и иммунную систему омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Достаточно съесть одну большую запеченную скумбрию в неделю, чтобы покрыть потребность в жирах.

▶ Вредно питаться только кашами

В пост надо где-то брать калории, и этим источником становятся углеводы. С одной стороны в кашах кроме углеводов есть клетчатка, микроэлементы, витамины группы В и белок. Каждая из этих круп имеет свою суперсилу. Например, перловая и овсяная каши нормализуют уровень холестерина, кукурузная содержит селен, а в гречневой много железа.