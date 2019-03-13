Супрун разрушила мифы о вакцинации

Супрун подчеркнула, что прививка — самый безопасный способ защититься от инфекционных болезней и преодолеть их навсегда.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун составила подборку распространенных мифов о вакцинации.

Неправильные представления о вакцинации Супрун разрушила на своей странице в Facebook.

Миф №1. Введение трехкомпонентной вакцины вредно. Также опасно вводить ребенку сразу несколько вакцин, потому что это перегружает иммунитет. А если в организме уже есть антитела, вводить вакцину нельзя.

Такие мифы противники вакцин объясняют якобы гипериммунизацией — мол, вакцинация может перегрузить иммунитет, пишет и.о. главы Минздрава.

Такое ошибочное восприятие сформировалось из-за представления — чем больше микробов попадает в организм, тем сильнее перегружается иммунная система. Однако это утверждение существенно недооценивает силу иммунной системы и, даже наоборот, переоценивает количество "инородного" вещества — антигенов, содержащих вакцины. Микробы дают ребенку больше антигенов, чем любая вакцина.

Также ничем не грозит вакцинация людям, у которых уже сформировался иммунитет к болезни. Это безопасно и не имеет негативных последствий.

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Миф №2. Вакцины против кори (КПК) имеют способность подавлять иммунитет, поэтому в период эпидсезона гриппа категорически нельзя проводить массовую вакцинацию против кори.

Как пишет Супрун, исследования указывают на противоположное. Ученые анализировали отдельные случаи бактериальных и вирусных инфекций в популяции в течение так называемых периодов риска после прививки (0-30 дней, 31-60 дней, 61-90 дней). Их вывод — вакцина КПК не повышает риски этих инфекций.

Миф №3. Вакцины должны отвечать "иммунным потребностям нации". Будто лучше всего пользоваться вакцинами, которые производятся внутри страны, а не закупать их за рубежом.

Болезни не знают национальных или территориальных границ, отмечает Супрун. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем же вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии.

Миф №4. Вакцины вызывают аутизм. Вакцинация не приводит к аутизму. В ходе исследования была опровергнута какая-либо связь между вакциной и возникновением аутизма. Также существует более десятка исследований, результаты которых опровергают связь между вакцинацией и развитием аутизма.

Миф №5. Вакцинация против кори запрещена в Японии.

В Японии не запрещена вакцинация против кори. Наоборот — в этой стране прививки против кори и краснухи (Measles, Rubella - MR) входят в плановую вакцинацию согласно японскому Календарю прививок.

В то же время и.о. министра подчеркнула, что прививка — самый безопасный способ защититься от инфекционных болезней и преодолеть их навсегда.

Также она назвала случаи, когда вакцину вводить не рекомендуется:

- острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5°С;

- серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины;

- иммунитет может не сформироваться во время химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, СПИДа;

- во время беременности нельзя делать прививки КПК и другими вакцинами, содержащих живые вирусы, а также если были аллергические реакции на аминогликозиды, введение препаратов крови;

- БЦЖ не делают, если ребенок после рождения весит меньше 2,5 кг, инфицирован туберкулезом или имеет дефекты системы фагоцитоза;

- ОПВ (живая полиомиелитная вакцина) не вводится, если есть тяжелые формы гипогамаглобулинемии (состояния иммунодефицита) или кто-то из членов семьи имеет противопоказания к этой вакцине.