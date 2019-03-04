Масленица 2019: диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть

Для приготовления теста надо выбирать диетическую муку, советует диетолог.

На Масленицу, которую украинцы будут отмечать с 4 по 10 марта включительно, полезно съедать не более двух блинов за один прием. Важно правильно подобрать муку для приготовления теста.

Такие советы дала диетолог Людмила Гончарова. Она отметила, что, учитывая традиции, эта пища не будет полезна для кишечника, пишет "Обозреватель".

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"Можно съесть два блина, которые вам нравятся. Больше нельзя, потому что в любом случае мука не очень полезна для кишечника", – сказала она.

Для приготовления теста надо выбирать диетическую муку, добавила диетолог. Лучше всего подходит амарантовая, рисовая, гречневая, кукурузная, посоветовала Гончарова.

"Диетические блины полезнее для человека. Тогда можно съесть три блина, мужчинам – четыре. Кишечник человека больше не сможет усвоить такое блюдо", – отметила диетолог.

Напомним, Масленица - древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В этом году она начинается 4 марта и продлится до 10 марта включительно.