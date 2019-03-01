С начала года в Украине корью заболели более 24 тысячи человек - ЮНИСЕФ

В прошлом году в Украине наблюдался наибольший прирост количества случаев кори.

За первые два месяца 2019 году в Украине корью инфицировано более 24 тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЮНИСЕФ.

В организации отмечают, что количество новых случаев кори в мире стремительно растет и приобретает угрожающий уровень.

Хуже всего ситуация в 10 странах, в которых зафиксировано более 74% новых случаев инфицирования.

При этом Украина занимает первое место среди десяти стран, где количество новых случаев кори в 2018 году выросло больше всего по сравнению с 2017 годом.

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В частности, в прошлом году в Украине количество случаев заболевания корью увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30 тыс. 338. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине в 2018 году было зарегистрировано 35 тыс. 120 заболеваний корью.

На Филиппинах число заболеваний корью выросло на 13 тыс. 192, в Бразилии - на 10 тыс. 262, в Йемене - на 6 тыс. 641, в Венесуэле - на 4 тыс. 916, в Сербии - на 4 тыс. 355, на Мадагаскаре - на 4 тыс. 307, в Судане - на 3 тыс. 496, в Таиланде - на 2 тыс. 758 и во Франции - на 2 тыс. 269.

По данным ЮНИСЕФ, 98 стран мира сообщили о том, что в 2018 году количество зафиксированных случаев кори у них было больше, чем в 2017 году. "Это свидетельствует сведении к нулю прогресса по преодолению этого заболевания, которое очень легко предотвратить, но которое может быть смертельно опасным", - отметили в организации.

Ранее в ВОЗ сообщали, что Украина заняла первое место среди стран Европейского региона по числу заболевших корью по результатам 2018 года.