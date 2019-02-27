В Киеве стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 51%.

В столице за прошлую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 12,3%.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, за прошедшую неделю было зарегистрировано 12 430 больных гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 51%.

Снижение уровня заболеваемости произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, на прошлой неделе заболело 7769 детей (снижение на 11%), 4661 взрослых (снижение на 14,2%).

В структуре заболеваемости дети составляют 62,5%, а на предыдущей неделе - 62%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 5,5%.

Читайте такжеГрипп "косит" украинцев: стало известно число жертв с октября 2018 года

В медицинские учреждения в течение недели было госпитализировано 145 человек, из них 129 детей.

С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 35005 человек, из них 9288 детей.

По информации Департамента образования и науки, на сегодняшний день в Киеве полностью приостановлен образовательный процесс в 7 общеобразовательных школах, частично - в 17.

Так, образовательный процесс полностью приостановлено: в 1 школе Деснянского района, 1 - Днепровского, 1 - Оболонского, 1 - Печерского, 1 - Подольского и 2 - школах Соломенского района.

Как сообщал УНИАН, в Киеве очередной пик заболеваемости гриппом и ОРВИ был зафиксирован в конце января - начале февраля. Из-за этого был приостановлен образовательный процесс полностью в 89 школах, поклассово - еще в 17.

11 февраля в КГГА сообщили о снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение недели на 1,6%, что произошло за счет как взрослого, так и детского населения.