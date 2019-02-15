На Закарпатье 10-летний мальчик выпил яд и умер

По предварительной информации, находясь дома, мальчик случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего его самочувствие ухудшилось, и родители вызвали врачей.

На Закарпатье в карете скорой медицинской помощи умер 10-летний мальчик, который отравился неизвестным веществом.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Закарпатской области, информация о внезапной смерти 10-летнего жителя с. Боржавское Виноградовского района, поступила на линию «102» вчера, 14 февраля.

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Полицией установлено, что ребенок умер по дороге в больницу, куда его доставляли из-за отравления неизвестным веществом. Мальчик умер в карете скорой медицинской помощи.

Следственно-оперативная группа пообщалась с родителями ребенка. По предварительной информации, находясь дома, мальчик случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего его самочувствие ухудшилось, и родители вызвали врачей. Спасти жизнь ребенку не удалось.

По данному факту начато следствие по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Причина смерти ребенка устанавливается. Досудебное следствие продолжается.