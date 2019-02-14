Сало с маслом: почему Украина стала лидером в Европе по смертности из-за неправильного питания

Как минимум половина украинцев страдает от лишнего веса. И именно в этом причина многих их недугов.

Украина, где жиры с углеводами вытеснили с тарелок граждан постное мясо, рыбу и овощи, возглавила европейский рейтинг по смертности от неправильного питания. Она опережает не только развитые западные страны, но и бывших соседей по соцлагерю, в числе которых Беларусь, Грузия, Молдова, Узбекистан.

Авторы исследования (проведенного Йенским университетом имени Фридриха Шиллера по заказу ВОЗ) пришли к выводу, что жители стран, занимающих первые строчки рейтинга, умирают раньше срока из-за дефицита в питании цельнозерновых продуктов, орехов, семян, овощей, фруктов, бобовых, омега-3 жирных кислот, а также из-за высокого уровня потребления соли, говорится в материале "Нового времени".

По мнению большинства аналитиков, виной тому национальные кулинарные традиции и ускоряющийся ритм жизни: по этим причинам украинцы предпочитают жирную или богатую углеводами пищу, часто едят ее на ходу или вовсе пропускают приемы пищи и потом наверстывают упущенное, а постоянный рост цен на продукты делает доступ к качественному питанию для многих все менее доступным.

При этом специалисты утверждают, что от недостатка средств стройнее соотечественники не стали: как минимум половина украинцев страдает от лишнего веса. И именно в этом причина многих их недугов, от болезней пищевой системы до онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

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И это не только взрослая проблема: сегодня каждый пятый ребенок в стране с лишним весом, а за последние пять лет количество грузных детей возросло в полтора раза. По данным исследования, проведенного специалистами Института охраны здоровья детей и подростков АМН Украины, состояние здоровья школьников таково, что лишь треть из них может выполнить физические нормативы без риска для здоровья.

Лишний вес может привести к целому ряду проблем со здоровьем, утверждают медики, к примеру, к эндокринным нарушениям и даже к сахарному диабету — за последние десять лет распространенность этого заболевания в Украине выросла вдвое. А диабет, в свою очередь, является основной причиной почечной недостаточности — причины почти 30-процентного роста болезней мочеполовой системы. Среди причин лишнего веса у соотечественников медики в первую очередь называют неуемное потребление соли, сладостей и жирных продуктов, особенно тех, что содержат трансжиры.

Отмечается, что ежедневно украинцы съедают 10 г соли, в два раза больше, чем рекомендуют диетологи, и тем самым провоцируют риск возникновения гипертонии, главной причины смертности в мире. Еще больше украинцы превышают норму потребления сахара — свыше 100 г в день вместо положенных 25 г.

А вот овощей соотечественники едят на 30–40% меньше определенной диетологами нормы. То же касается мяса. Норма его потребления в чистом виде в год — 90 кг на человека. Украинцы съедают в лучшем случае 50 кг, причем часто в виде сосисок или колбас, где мяса не так уж много. В то время как в меню жителей развитых стран Европы — 89 кг мяса. У американцев — все 120 кг в год. Такая же история с овощами.

И хотя по калорийности ежедневное меню украинца практически не уступает меню среднестатистического поляка или француза, составляя чуть больше 2 тыс. калорий, его сложно назвать сбалансированным.

В отличие от европейцев, которые тратят на еду в среднем 12% семейного бюджета, жители Украины отдают за питание больше половины заработка. За последний год стоимость продуктов в среднем выросла на 20%. А если брать пятилетний период, то на некоторые виды продуктов, например овощи, цена увеличилась более чем вдвое. Украинцы вынуждены экономить — на собственном здоровье.

Кроме того, в международном рейтинге по качеству продуктов питания Made In Country Index 2017 Украина среди отстающих — на 45-м месте из 53. Согласно этому рейтингу хуже продукты только во Вьетнаме, на Филиппинах, в Бангладеш, Китае и Иране.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 14 февраля 2019 года