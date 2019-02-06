В Шевченково Одесской области в школах продлили карантин из-за кори

Учебный процесс в школах и детских садах Килии и Лесков начинается с 7 февраля.

В селе Шевченково Килийского района Одесской области из-за вспышки кори в учебных заведениях продлен карантин до 11 февраля.

Об этом сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

«В селе Шевченково карантин в связи со вспышкой кори продлен по 11 февраля включительно, учебный процесс в школах и детских садах Килии и Лесков (другие населенные пункты данной ОТГ – УНИАН) начинается с 7 февраля», - отметил Бойченко.

В Одесском областном лабораторном центре Минздрава сообщили, что продолжается вспышка кори в религиозной общине Шевченково Килийского района.

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«К вспышке подключилось село Нерушай Татарбунарского района, где заболело корью 4 ребенка, а источником инфекции стал больной из Шевченково», - заявили в центре.

Отмечается, что по состоянию на 1 февраля там заболело 100 человек, в том числе 99 детей.

По данным медиков, из 100 заболевших привиты против кори 3 детей, другие не вакцинированы по религиозным убеждениям родителей. Госпитализированы 15 человек, течение заболевания - легкой и средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за вспышки кори в учебных заведениях села Шевченково Килийского района с 21 января введен карантин, позднее его ввели во всех учебных заведениях Килийской ОТГ. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в Шевченково 18 января. Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации, заболели дети, родители которых отказались от вакцинации в силу религиозных убеждений.

Позднее карантин в учебных заведениях ОТГ продлили до 6 февраля.