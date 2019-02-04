Семеро сотрудников завода заболели корью.

На Запорожском заводе ферросплавов зарегистрирована вспышка кори.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава.

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«В АО «Запорожский завод ферросплавов» зарегистрирована вспышка кори. По состоянию на 01.02 заболело 7 человек – всем заболевшим больше 30 лет, данные о вакцинации отсутствуют, в одном случае (первый заболевший) корь лабораторно подтверждена. Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала года по состоянию на 31 января в области зарегистрировано 86 случаев заболевания корью, в том числе взрослые - 59, дети - 27.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в январе 2019 года корью в Украине заболело 15 тыс. 95 человек - 6 тыс. 364 взрослых и 8 тыс. 731 ребенок.