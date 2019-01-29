Корь в Украине: симптомы опасной болезни, как передается и профилактика (фото)

В Украине зафиксирована вспышка кори - одного из самых заразных заболеваний в мире.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний, оно может сопровождаться выраженной интоксикацией, лихорадкой, воспалением дыхательных путей, конъюнктивитом, появлением пятен на слизистой оболочке ротовой полости, а также сыпью на коже.

Чаще всего корью болеют дети и подростки, однако может заразиться и невакцинированный взрослый.

Симптомы кори и инкубационный период

Симптомы кори появляются примерно через 10 дней после заражения вирусом, наибольший риск заразиться от больного существует от проявления первых симптомов до высыпания.

После инкубационного периода (он длится примерно 6-21 день) у больного начинают проявляться симптомы инфекции в виде:

- сильной головной боли;

- насморка;

- высокой температуры - до 40 градусов;

- слабости;

- сухого сильного кашля;

- увеличения лимфоузлов;

- воспаления слизистой оболочки глаз: наблюдается слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения;

- поноса;

- рвоты;

- розовых точечных образований на небе, а на щеках, деснах и губах - белесоватых (появляются на второй-третий день);

- примерно на 5-й день у больного на лице и коже головы появляется красная сыпь;

- после 5-го дня сыпь распространяется на все тело.

Чем опасна корь?

Опасность этой инфекции в том, что она может вызвать серьезные осложнения, например, пневмонию и даже энцефалит. В некоторых случаях заболевшему грозит инвалидность или же летальный исход. Болезньдлится до четырех недель и более.

Как передается вирус кори

Корь - чрезвычайно заразна, поскольку она быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Вирус этого заболевания может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

В Минздраве неоднократно предупреждали, что 9 из 10 неиммунизированных людей, контактирующих с больным, будут заражены.

Вакцинация против кори

Помните, что лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики - вакцинация.

Согласно календарю прививок в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет - ревакцинацию.

Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи).

Следите, чтобы вакцину вводили правильно: детям до 3 лет укол делают в переднюю поверхность бедра; детям повзрослее - в плечо.

Как сообщал УНИАН, с начала года корью заболели более 11 тыс. 700 украинцев. И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украине может быть объявлена эпидемия кори.