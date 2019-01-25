цей матеріал доступний українською

Вспышка кори: непривитых детей не будут пускать в учебные заведения на Буковине (видео)

12:46, 25 января 2019
Страна
34 0

Читайте такжеВо Львове девушка впала в кому из-за опасной инфекции

Медики говорят, что за последнюю неделю в области заболело полторы сотни детей, а это на 30% больше, чем в прошлом году.

Не все школы придерживаются постановления Минздрава о недопуске непривитых детей к обучению. А некоторые родители подделывают справки о прививках.

Напомним, 23 января Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украине может быть объявлена эпидемия кори.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Буковина