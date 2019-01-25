Вспышка кори: непривитых детей не будут пускать в учебные заведения на Буковине (видео)

С начала года в Украине корью заболели более 8,5 тысяч человек.

На Буковине непривитых детей не будут пускать в учебные заведения. Такое решение приняла местная власть.

Читайте такжеВо Львове девушка впала в кому из-за опасной инфекции

Медики говорят, что за последнюю неделю в области заболело полторы сотни детей, а это на 30% больше, чем в прошлом году.

Не все школы придерживаются постановления Минздрава о недопуске непривитых детей к обучению. А некоторые родители подделывают справки о прививках.

Напомним, 23 января Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украине может быть объявлена эпидемия кори.