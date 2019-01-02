В 2018 году корью заболели более 50 тысяч украинцев

От осложнений кори умерли 16 человек, в том числе 12 детей.

В 2018 году корью заболели почти 54,5 тысяч украинцев.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, за последнюю неделю 2018 года корью заболели 2 тысячи 154 человека, из которых 865 взрослых и 1 тысяча 289 детей.

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"В целом в 2018 году корью заболели 54 тысячи 481 человек (20 тысяч 204 взрослых и 34 тысячи 277 детей)", - говорится в сообщении.

В общих цифрах самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской (11 тысяч 873 человека: 3 тысячи 378 взрослых и 8 тысяч 495 детей), Ивано-Франковской (5 тысяч 617 человек: 1 тысяча 496 взрослых и 4 тысячи 121 детей), Закарпатской (4 тысячи 733 человека: 988 взрослых и 3 тысячи 745 детей), Тернопольской (3 тысячи 658 человек: 1 тысяча 268 взрослых и 2 тысячи 390 детей), Винницкой (3 тысячи 422 человека: 1 тысячи 212 взрослых и 2 тысячи 210 детей) и Черновицкой (3 тысячи 384 человека: 1 тысячи 117 взрослых и 2 тысячи 267 детей) областях.

В прошлом году от осложнений кори умерло 16 человек: 12 детей и 4 взрослых.

В Минздраве призывают родителей обязательно вакцинировать детей, придерживаясь сроков календаря прививок, и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию. Вакцинироваться могут бесплатно все дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники операции Объединенных сил на Донбассе, студенты, педагоги и медики.