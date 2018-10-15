Российские оккупанты распространяют мифы о вакцинах - Супрун

Все вакцины эффективные, качественные и безопасные, убеждает чиновник.

Вакцинация украинцев является вопросом национальной безопасности. Вакцины надежно защищают Украину от серьезных инфекций, как от реального врага.

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В частности, тема иммунизации часто становится предметом манипуляций, не только со стороны антивакцинаторов, но и российского оккупанта, который распространяет ложь и мифы о вакцинах, чтобы подорвать доверие людей к вакцинации.

Об этом в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Чтобы инфекции не распространялись, в стране не было вспышек болезней и украинцы были в безопасности – уровень вакцинации населения должно быть 95%. Для достижения этого показателя Министерство здравоохранения Украины делает все возможное, чтобы страна была обеспечена качественными и безопасными вакцинами, а получить такую защиту можно было безвозмездно.

«Все вакцины эффективные, качественные и безопасные», - добавила чиновник.