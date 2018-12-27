В Украине эпидемии гриппа нет, но эпидпороги превышены в восьми областях – Минздрав

В Минздраве подчеркивают важность вакцинации, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений.

В Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

В частности, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 216 тыс. людей, четверо людей из группы риска умерли.

В ведомстве отмечают важность вакцинации, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. Это уже сделали более 145 тысяч украинцев.

«Ни в коем случае не назначайте сами себе антибиотики, не лечитесь интерферонами и гомеопатическими препаратами. При появлении любых симптомов гриппа не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к врачу», - добавили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, в Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 37,2%.

За 51-у неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализировано 269 человек, из них 212 – дети.