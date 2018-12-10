Названы пять простых правил, как не заразиться гриппом

Даже вакцинированным от гриппа стоит заботиться о собственном здоровье и придерживаться нескольких правил.

Лучший способ уберечься от гриппа — ежегодная вакцинация. Но даже вакцинированным людям стоит заботиться о собственном здоровье и придерживаться базовых правил, чтобы избежать распространения инфекции.

Простые правила, как уберечься от гриппа, опубликовала пресс-служба Минздрава:

1. Вакцинируйтесь

Отмечается, что вакцинироваться против гриппа не поздно в течение всего сезона гриппа.

2. Мойте руки и не касайтесь лица

Глаза, рот и нос для микробов является чем-то вроде входной двери. На руках очень много микробов, поэтому касаясь руками лица, вы увеличиваете шансы микробам попасть в организм, пояснили в Минздраве.

Отмечается, что частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.

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3. Соблюдайте чистоту

Тщательно очистите и продезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома, на работе или в учебных заведениях, проветривайте помещение.

4. Развивайте полезные привычки

Высыпайтесь, будьте физически активными, избегайте стресса, пейте много воды и питайтесь полезной пищей.

5. Держите дистанцию

Если вы заболели - оставайтесь дома, если кто-то рядом - избегайте близкого контакта. Если все же необходимо выйти из дома во время болезни - надевайте хирургическую маску.

"Прикройте одноразовой салфеткой нос и рот — это снизит вероятность передачи патогенов другим. Если болезнь застала вас врасплох, старайтесь чихать или кашлять правильно — во внутреннюю сторону локтя. Ладонь плохо сдерживает опасные патогены", - подытожили в Минздраве.

Ранее исполняющая обязанности главы Минздоава Ульяна Супрун советовала чихать правильно, чтобы не заразить других людей.