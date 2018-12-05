В Украине за неделю резко выросло число заболевших корью

В частности, заболели 2 тыс. 384 человека - 741 взрослый и 1 тыс. 603 ребенка.

Количество заболевших корью в Украине за последнюю неделю выросло на 11,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за последнюю неделю корью заболели 2 тыс. 384 человека - 741 взрослый и 1 тыс. 603 ребенка, что на 11,5% больше, чем на прошлой неделе.

Единственным надежным способом защиты от кори в ведомстве называют вакцинацию. При этом уточняют, что в каждой области Украины достаточно качественных и эффективных вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

«С начала 2018 года в Украине корью заболело 44 тыс. 386 человек (16 593 тыс. взрослых и 27 тыс. 793 ребенка). Больше всего болеют корью именно в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией маленький», - говорится в сообщении.

В общих цифрах самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской (всего 9 тыс. 533 человека: 2697 тыс. взрослых и 6 тыс. 836 детей), Ивано-Франковской (4 тыс. 571 человек: 1225 тыс. взрослых и 3 тыс. 346 детей), Закарпатской (4 тыс. 147 человек: 846 взрослых и 3 тыс. 301 ребенок), Тернопольской (2 тыс. 854 человека: 971 взрослый и 1 тыс. 883 ребенка), Одесской (2 тыс. 643 человека: 1322 тыс . взрослых и 1 тыс. 321 ребенок) областях и в Киеве (2 тыс. 625 человек: 1591 тыс. взрослый и 1 тыс. 34 ребенка).

Отмечается, что с начала года от осложнений кори умерли 15 (4 взрослых и 11 детей)

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Отмечается, что с начала года от осложнений кори умерли 15 (4 взрослых и 11 детей).

В Минздраве подчеркивают, что чаще всего болеют дети 5-9 лет, не получившие вторую дозу КПК вовремя, из-за чего чего у них не сформировался иммунитет к болезни.

«По состоянию на 1 ноября количество детей, вовремя получивших первую дозу КПК, составляет 76,1%, две дозы КПК - 77,5%», - добавили в ведомстве.

В Минздраве призывают родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно можно быстрее провсти прививки в случае пропуска плановой вакцинации. Получить прививки по календарю, а также пропущенные могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, работники образования и медики.