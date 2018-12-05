Супрун рассказала об опасной женской болезни (видео)

Для скрининга рака шейки матки используют ПАП-тест. Его преимущество в том, что он помогает определить изменения в организме, которые при отсутствии лечения могут привести к раку.

Среди болезней, в предотвращении которых решающую роль играет регулярный скрининг, — рак шейки матки - четвертое наиболее распространенное онкозаболевание среди женщин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, рак шейки матки возникает и развивается бессимптомно, поэтому очень часто его обнаруживают уже на поздней стадии, когда лечение сложное и дорогое.

Поэтому, подчеркнула и.о. главы Минздрава, каждой женщине необходимо регулярно посещать врача-гинеколога, который согласно возрасту и индивидуальным особенностям рекомендует, когда нужно проходить скрининг.

"Для скрининга рака шейки матки используют ПАП-тест. Его преимущество в том, что он помогает определить изменения в организме, которые при отсутствии лечения могут привести к раку. И, соответственно, не дать шансов болезни развиться в вашем организме", - отметила Супрун.

Читайте такжеСупрун напугала курильщиков страшной болезнью

В большинстве европейских стран, США и Австралии рекомендуют начинать скрининг с 21-25 лет и проходить его раз в три года.

Но при наличии факторов риска рекомендуется делать такой тест раз в год:

- курение;

- ВИЧ-инфекция;

- ослабленная иммунная система из-за приема кортикостероидов;

- частая смена половых партнеров без использования презервативов;

- рак шейки матки у матери/бабушки/сестры;

- раннее начало половых отношений (16 лет).

ПАП-тест — это безболезненная процедура. Некоторые женщины могут чувствовать дискомфорт и тянущие боли внизу живота во время забора анализа. Это нормально.

Поэтому если вас беспокоят следующие симптомы - нерегулярные кровянистые выделения; любые необычные вагинальные выделения; боль внизу живота; боль/дискомфорт во время полового акта - необходимо обращаться к гинекологу независимо от того, как давно вы проходили обследование.

Также Супрун добавила, что ПАП-тест - онкоцитологию - можно пройти в женской консультации бесплатно.

Ранее Супрун рассказала, что рак простаты наиболее распространен среди мужчин. Обычно болезнь развивается медленно и длительное время человек не знает, что болеет.