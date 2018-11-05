Супрун дала интимный совет мужчинам
Рак простаты наиболее распространен среди мужчин. Обычно болезнь развивается медленно и длительное время человек не знает, что болеет.
Риск заболеть раком простаты возрастает с возрастом. В большинстве случаев им болеют мужчины от 50 лет, пишет на своей странице в Faсebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
"Поэтому всем мужчинам 50+ рекомендуется сдать простой анализ крови на ПСА (простат специфический антиген), а также пройти осмотр у уролога, который может выявить заболевание. Относительно этих действий вас лучше всего проконсультирует ваш семейный врач", - отметила Супрун.
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Также, по словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, врач может рекомендовать раньше пройти такое обследование. В частности, если раком простаты болел отец или брат мужа.
Кроме того, Супрун пересчитала симптомы, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:
- повышенная потребность в мочеиспускании, особенно ночью;
- сложно начать мочеиспускание;
- боль или жжение во время мочеиспускания;
- ощущение, что ваш мочевой пузырь не полностью опорожнен;
- кровь в моче или сперме;
- болезненная эякуляция;
- боль в спине, бедре или тазе, которая не исчезает.