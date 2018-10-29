Минздрав начал закупки для создания Единой государственной информсистемы трансплантации

Сейчас главной задачей Минздрава является закупка услуг по разработке программного обеспечения для ЕГИСТ и доступ к международной базе живых доноров костного мозга.

Министерство здравоохранения Украины начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ).

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Сейчас главной задачей Минздрава Украины является закупка услуг по разработке программного обеспечения для ЕГИСТ и доступ к международной базе живых доноров костного мозга. На эти цели в бюджете 2018 года на трансплантацию в целом предусмотрено более 28 млн грн: 26 млн 378 тыс. на закупку услуг по разработке программного обеспечения и 1,9 млн на приобретение доступа к международному реестру доноров», - говорится в сообщении.

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В Минздраве отметили, что в целом информационная система предусматривает наличие 9 разных регистров потенциальных доноров по типам потребностей. Среди них - реестр согласных на посмертное донорство; реестр согласных на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовление биоимплантатов из тела умершего человека; реестр анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов; реестр живых доноров; реестр живых доноров гемопоэтических стволовых клеток; реестр реципиентов; реестр лиц с трансплантированным анатомическим материалом; реестр трансплант-координаторов; реестр учреждений здравоохранения, где осуществляют трансплантацию и/или осуществляют связанную с трансплантацией деятельность, а также других учреждений, осуществляющих связанную с трансплантацией деятельность.