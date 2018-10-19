В Измаиле 6-месячная девочка умерла через несколько дней после прививки - полиция начала расследование
В г. Измаил Одесской области полиция начала расследование по факту внезапной смерти 6-месячного ребенка.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, девочка, 2018 года рождения, умерла на текущей неделе.
Согласно сообщению, со слов матери, она увидела, что ребенок во время сна перестал дышать. Его доставили в больницу, но реанимационные мероприятия не помогли, и медики констатировали смерть.
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«Родители считают, что девочка погибла из-за плановой прививки, которую делали за несколько дней до смерти. Медицинские работники такую возможность отрицают, утверждая, что все вакцины проверены и являются качественными. В настоящее время назначена соответствующая экспертиза, для которой отобраны биоматериалы. После ее завершения можно будет делать какие-то выводы», - сказал представитель управления.
Предварительная причина смерти — синдром внезапной детской смерти.
По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) с приметкой «природная смерть». Расследование проводят сотрудники Измаильского отдела полиции.