В Измаиле 6-месячная девочка умерла через несколько дней после прививки - полиция начала расследование

Родители считают, что девочка погибла из-за плановой прививки, которую делали за несколько дней до смерти. Медики это отрицают.

В г. Измаил Одесской области полиция начала расследование по факту внезапной смерти 6-месячного ребенка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, девочка, 2018 года рождения, умерла на текущей неделе.

Согласно сообщению, со слов матери, она увидела, что ребенок во время сна перестал дышать. Его доставили в больницу, но реанимационные мероприятия не помогли, и медики констатировали смерть.

Читайте такжеСупрун разрушила популярный миф о народных "лекарствах" от гриппа

«Родители считают, что девочка погибла из-за плановой прививки, которую делали за несколько дней до смерти. Медицинские работники такую возможность отрицают, утверждая, что все вакцины проверены и являются качественными. В настоящее время назначена соответствующая экспертиза, для которой отобраны биоматериалы. После ее завершения можно будет делать какие-то выводы», - сказал представитель управления.

Предварительная причина смерти — синдром внезапной детской смерти.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) с приметкой «природная смерть». Расследование проводят сотрудники Измаильского отдела полиции.