Журналист о массовом отравлении водой в Макеевке: дальше в "ЛДНР" будет только хуже

По словам журналиста, в результате отравления десятки людей госпитализированы.

В оккупированной Макеевке произошло массовое отравление водопроводной водой. Судя по всему, в водопровод попали сточные воды.

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"Десятки человек в больницах. Проблему уже признали на официальном уровне - Пушилин собирал экстренное совещание. Но вряд ли это поможет", - пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

Он прогнозирует, что дальше будет только хуже, потому что водопроводы чинить не за что.

"Жалобы на водопроводную воду давно уже поступают по всему ОРДЛО, так что рано или поздно подобное должно было случиться. И будет только хуже. Потому что водопроводы чинить не за что. Нет денег, нет кадров", - отметил журналист.

"С самого начала было понятно, что территория, подконтрольная "ЛДНР" будет постепенно приходить в упадок. И эти прогнозы сбылись. Не может быть полноценной жизни в серой зоне", - подытожил Казанский.

Ранее правозащитники заявили, что в результате отравления водой в Макеевке госпитализированы по меньшей мере 37 взрослых и двое детей в возрасте до 9 лет.