В оккупированной Макеевке произошло массовое отравление питьевой водой - правозащитник

Еще 25 сентября в городскую больницу Макеевки массово стали поступать обращения людей с жалобами на плохое самочувствие.

В оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой.

Об этом сообщил правозащитник, представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на странице в Facebook.

В результате отравления госпитализированы по меньшей мере 37 взрослых и двое детей в возрасте до 9 лет.

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По его словам, еще 25 сентября в городскую больницу Макеевки массово стали поступать обращения людей с жалобами на плохое самочувствие. Пострадавшие жаловались на боль в животе, рвоту, озноб, повышение температуры.

"Часть людей отправили в больницы г. Донецка, а оттуда я не смог получить информацию. Но количество госпитализированных людей растёт каждый час", - пишет Лисянский.

"Причиной случившегося, стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке. О проблемах с системой дезинфекции было известно КП «Вода Донбасса» контролируемое НВФ «ДНР», накануне они даже рекомендовали перед употреблением воды, кипятить ее 5-7 минут. Но, это не помогло", - сообщил Лисянский.

Он добавил, что, по словам местных жителей, вода очень сильно воняет химией и лекарствами.

Ранее УНИАН сообщал, что в подконтрольной пророссийский боевикам Макеевке задержали подростков по обвинению в поджоге памятника и в работе на спецслужбы Украины.