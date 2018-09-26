Землю в октябре ждет новый метеоудар

Средняя магнитная буря ожидается 8 октября, 7, 10 и 19-го числа - слабая.

7, 8, 10 и 19 октября на Земле ожидаются магнитные бури. Она достигнут уровня G1 и G2 по пятибалльной шкале.

Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Кроме того, 2, 11, 18 и 20 октября магнитосфера будет возбужденной, люди могут почувствовать легкое недомогание.

Как отмечают медики, примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.