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Землю в октябре ждет новый метеоудар

13:18, 26 сентября 2018
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Магнитные бури снова обрушатся на Землю / фото flickr.com/photos/nasamarshall

Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Кроме того, 2, 11, 18 и 20 октября магнитосфера будет возбужденной, люди могут почувствовать легкое недомогание.

Как отмечают медики, примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

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Теги: #Земля#магнитная буря