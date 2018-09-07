Появились подробности смерти первоклассницы на уроке физкультуры на Волыни (видео)

Медики пытались реанимировать девочку в течение 40 минут.

На Волыни в селе Пятидни первоклассница умерла во время урока физкультуры. Ребенку внезапно стало плохо, он посинел и упал.

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Медики "скорой", которую вызвали в школу, пытались реанимировать девочку в течение 40 минут, но спасти ее не удалось. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

По словам очевидцев, особого физической нагрузки на том уроке у детей не было.

Директор школы ситуацию пока не комментирует. Причину смерти ребенка сейчас устанавливает экспертиза.

Как сообщал УНИАН, в Волынской области 6 сентября во время урока физкультуры в школе села Пятидни Владимир-Волынского района скончалась первоклассница, 2012 года рождения.