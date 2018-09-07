Появились подробности смерти первоклассницы на уроке физкультуры на Волыни (видео)
09:19, 07 сентября 2018Страна
8958 0
Медики пытались реанимировать девочку в течение 40 минут.
Девочке стало плохо на уроке физкультуры / Скриншот
На Волыни в селе Пятидни первоклассница умерла во время урока физкультуры. Ребенку внезапно стало плохо, он посинел и упал.
Читайте такжеНа Закарпатье - вспышка менингита: умер ребенок, в селе объявлен карантин (видео)
Медики "скорой", которую вызвали в школу, пытались реанимировать девочку в течение 40 минут, но спасти ее не удалось. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро.
По словам очевидцев, особого физической нагрузки на том уроке у детей не было.
Директор школы ситуацию пока не комментирует. Причину смерти ребенка сейчас устанавливает экспертиза.
Как сообщал УНИАН, в Волынской области 6 сентября во время урока физкультуры в школе села Пятидни Владимир-Волынского района скончалась первоклассница, 2012 года рождения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter