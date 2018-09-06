На Волыни во время урока физкультуры умерла первоклассница

Причина смерти пока неизвестна. Тело ребенка направлено на экспертизу.

В Волынской области сегодня утром во время урока физкультуры в школе села Пятидни Владимир-Волынского района умерла первоклассница, 2012 года рождения.

Как сообщила старший врач Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Надежда Матушевская, в 10.23 к медикам поступил вызов, что в школе села Пятидни во время урока физкультуры посинел ребенок.

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На место была отправлена устилугская бригада врачей. Оперативно приехавшие на место медики вызвали еще одну бригаду на помощь из города Владимир-Волынского.

Медики проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно.

«По словам мамы, ребенок был здоров. Она утром позавтракала и пошла в школу», - отметила Матушевская.

Причина смерти пока неизвестна. Тело ребенка направлено на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецкой области на уроке физкультуры умерла 11-летняя ребенок.