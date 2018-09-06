Украинцы стали самой больной нацией в Европе - виной тому плохое питание, бедность и лень

Украинцы в среднем живут на 10–12 лет меньше, чем европейцы. Причем из года в год здоровье среднестатистического украинца ухудшается.

Украинцы стали чуть дольше жить и меньше курить, и на этом позитивные новости о здоровье нации заканчиваются. Пьянство, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и пустые кошельки выводят Украину в лидеры списка самых больных наций Европы и мира.

Об этом говорится в материале издания "Новое время".

Украина в рейтинге здоровья от ВОЗ занимает грустное 97-е место из 156, пропустив вперед не только развитые западные страны, но и весь бывший СССР: Беларусь находится на 54-й строчке, Россия — на 73-й, Молдова — на 75-й. Хуже, чем у украинцев, здоровье и медобслуживание только у жителей бедных арабских стран, Африки и Афганистана.

Украинцы в среднем живут на 10–12 лет меньше, чем европейцы. Причем из года в год здоровье среднестатистического украинца ухудшается. Больше всего соотечественники страдают от болезней системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы.

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В тройке самых нездоровых регионов Киев, Днепропетровская и Ивано-Франковская области, где медики фиксируют самый высокий уровень заболеваемости этими недугами. Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 68% смертей в Украине, и это вдвое больше, чем в странах ЕС.

Причина прогрессирующего недуга — нарастающая бедность населения, плохая экология и стрессы, а также некачественное питание.

Причины плохого здоровья украинцев стоит прежде всего искать в их тарелках, уверен Михаил Гринев, заместитель главврача Александровской больницы, ведущей клиники в столице.

"Скудное несбалансированное питание, а также плохая питьевая вода — причины многих болезней. Дорогие мясо и овощи соотечественники заменяют дешевыми макаронами, крупами и картошкой, а также вредными жирами, что приводит к нарушению углеводного обмена и избыточному весу. А это один из основных факторов развития артериальной гипертензии, диабета и других заболеваний. Следующий шаг в этой цепочке — инфаркты и инсульты", - поясняет врач.

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Как сообщал УНИАН, в Раде сообщили, что деньги для лечения украинцев за границей закончились еще в мае. Для лечения граждан Украины за границей в бюджете на текущий год необходимо предусмотреть дополнительно 302 млн грн.