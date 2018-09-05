В Раде сообщили, что деньги для лечения украинцев за границей закончились еще в мае

Для лечения граждан Украины за границей в бюджете на текущий год необходимо предусмотреть дополнительно 302 млн грн.

Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос уже в ближайшее время, поскольку средства на такое лечение закончились в этом году еще в мае.

Об этом на брифинге в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, член фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль, который инициировал соответствующий законопроект №8035.

"На сегодняшний день уже более двух недель в палатках живут родные и близкие, которые ожидают средства и ожидают ответ от Минздрава, чтобы пролечить своих родных и близких за границей", - сообщил Дубиль.

По его словам, на лечение 208 украинцев за границей в 2017 году было выделено 628 млн грн, а в 2018 году выделено всего 389 млн грн для 226 пациентов.

"В прошлом году 20 миллионов остались неиспользованными, хотя пациентам еще требовалось лечение. А в этом году средства закончились еще в мае. 141 пациент только получил деньги на лечение за границей, 61 человек стоит сейчас в очереди и еще 107 человек ждут, когда их поставят в очередь", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что в 2016 году 12 человек умерли, не дождавшись необходимого лечения, в 2017 умерли 19 пациентов, а с начала этого года уже лишились жизни 7 человек, трое из которых дети.

"Уверен в том, что Минздрав всячески затягивает этот процесс и вместо того, чтобы рассматривать вопрос внесения (пациента – ред.) в очередь в течение 20 суток, рассматривает вопрос от 3 до 6 месяцев, и это является преступлением", - подчеркнул Дубиль.

По его словам, законопроект 8035 уже прошел рассмотрение и был одобрен тремя из четырех парламентских комитетов, запланировано его рассмотрение в бюджетном комитете Рады. После этого Валерий Дубиль и фракция "Батькивщина" будут добиваться голосования за документ в сессионном зале.

По словам главы общественной организации Национальное движение "За трансплантацию" Юрия Андреева, Минздрав не сделал выводы из старых ошибок и люди опять на коленях должны просить гарантированного им лечения. Он призвал парламент принять соответствующий законопроект.

"Мы обращаемся к депутатам всех фракций: медицина и жизни тяжелобольных украинцев должны быть вне политики, над политикой. Мы просим поддержать законопроект, который был внесен еще в начале года", - сказал он.

В конце дня среды бюджетный комитет Рады поддержал тяжелобольных и рекомендует Кабмину поручить Минздраву совместно с Минфином "тщательно проанализировать состояние выполнения бюджетных программ Министерства здравоохранения и инициировать соответствующее перераспределение расходов с целью их увеличения по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом", сообщил на своей странице в Фейсбук Валерий Дубиль.