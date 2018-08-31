Стало известно, сколько областей готовы закупить "пакеты малыша"

В то же время информации относительно Киевской городской администрации в министерстве не предоставили.

Государственные администрации 22 областей уже подписали соглашения на получение финансирования бэби-боксов, так называемых пакетов малыша, которые с 1 сентября должны выдавать в роддомах Украины.

"Оказание помощи "пакет малыша", ее доставка до родильных домов осуществляется согласно Меморандуму о взаимопонимании между Кабмином и Управлением ООН по обслуживанию проектов и Детским фондом ООН в сфере социальной защиты семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства", – говорится в ответе Минсоцполитики на запрос ТСН.uа.

В рамках принятой процедуры областные структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения должны заключить проектные соглашения с Управлением ООН по обслуживанию проектов.

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"По состоянию на 30 августа 2018 года с 22-мя государственными областными администрациями подписаны проектные соглашения с Управлением ООН по обслуживанию проектов о предоставлении при рождении ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша", в том числе Львовской и Одесской ОГА", – говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Процесс заключения проектных соглашений Киевской и Луганской ОГА до сих пор продолжается. Таким образом все области, кроме двух, получили "зеленый свет" на проведение закупок товаров для беби-боксов.

В то же время информации относительно Киевской городской администрации в Минсоцполитики не предоставили.

Также в министерстве не прокомментировали вопрос, успеют ли государственные администрации при условиях такого затягивания с подписанием соглашений провести закупки товаров для пакета малыша и вовремя доставить их в роддомы – до 1 сентября. Обычно тендерные процедуры занимают не одну неделю.

Напомним, что бэби-боксы или пакеты малыша – это единовременное пособие на каждого новорожденного, принятое правительством с целью увеличить рождаемость в Украине.

Это коробка-колыбель, которая будет содержать необходимые для малыша вещи (пеленки, подгузники, человечки, одеяла и тому подобное). Всего в пакете будет 25 позиций, утвержденных приказом Министерства социальной политики от 17 июля.