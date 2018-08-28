С начала года в Украине корью заболели почти 30 тысяч человек

От осложнений кори в течение этого года умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых.

Вторую неделю подряд в Украине наблюдалось снижение заболеваемости корью.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на оперативные данные по заболеваемости.

Согласно официальной информации, за 34-ю неделю 2018 года (21-28 августа) корью заболело 538 людей – 245 взрослых и 293 ребенка. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

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С начала года корью заболели 29 953 человека – 12 245 взрослых и 17 708 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 5 830 человек), Закарпатской (3 014 человек), Ивано-Франковской (2 757 человек), Одесской ( 2 355 человек) областях, в г. Киеве (2 098 человек) и Тернопольской области (всего 1 606 человек).

Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.

По состоянию на 23 августа 2018 года в Украине имеющиеся 777 908 доз вакцин против кори.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение о иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на вспышку кори. Для прививок КПК в Украину сейчас поставляется вакцина «Приорикс», она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством безвозмездно.

Как сообщал УНИАН, за 33-ю неделю 2018 года корью заболело 615 человек – 301 взрослый и 314 детей, что на 20,23% меньше, чем на предыдущей неделе.