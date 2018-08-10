СМИ узнали детали ночного "приключения" медсестры в Харькове, которая бросалась на детей в больнице

Журналисты узнали, наказали ли медсестру, которая бросалась на детей и копов в харьковском "Охматдете".

Руководство харьковского "Охматдета" оправдывает медсестру, которая накануне вела себя неадекватно, бросалась на детей и полицейских.

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Говорят, несмотря на заверения родителей, женщина была трезвой, просто эмоционально нестабильная, и виноваты в этом маленькие пациенты, говорится в сюжете ТСН.

Родители детей утверждают, что медсестра была пьяной: она не смогла даже выйти из больницы - заблудилась. Полицейским едва удалось вывести женщину из медучреждения.

Медсестра сказала, что у нее нет при себе документов, поэтому копы отпустили ее домой. Пока что ее действия квалифицируют как мелкое хулиганство, ее за ночное "приключение" уволили из больницы.

Как ранее сообщали СМИ, в харьковском отделении "Охматдета" медсестра пришла на работу подшофе и побила ребенка. Она схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову.