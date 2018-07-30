На Черниговщине от отравления грибами умерла 55-летняя женщина

Летальный случай отравления грибами зафиксирован в Сновском районе.

В Черниговской области вчера, 29 июля, от отравления грибами умерла 55-летняя женщина.

Об этом сообщили в Черниговском лабораторном центре Минздрава Украины.

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Согласно сообщению, летальный случай отравления грибами зафиксирован в Сновском районе.

Жительница села Суничное (55 лет) умерла в больнице после употребления жареных сыроежек, среди которых, вероятно, была бледная поганка.

Специалисты Черниговского областного лабораторного центра Минздрава Украины проводят расследование случая отравления.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области целая семья отравилась грибами - беременная мать и 11-летний сын умерли.