На Черниговщине от отравления грибами умерла 55-летняя женщина
13:44, 30 июля 2018Страна
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Летальный случай отравления грибами зафиксирован в Сновском районе.
Женщина умерла после употребления жареных сыроежек, среди которых, вероятно, была бледная поганка / Скриншот
В Черниговской области вчера, 29 июля, от отравления грибами умерла 55-летняя женщина.
Об этом сообщили в Черниговском лабораторном центре Минздрава Украины.
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Согласно сообщению, летальный случай отравления грибами зафиксирован в Сновском районе.
Жительница села Суничное (55 лет) умерла в больнице после употребления жареных сыроежек, среди которых, вероятно, была бледная поганка.
Специалисты Черниговского областного лабораторного центра Минздрава Украины проводят расследование случая отравления.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области целая семья отравилась грибами - беременная мать и 11-летний сын умерли.
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