В Одесской области целая семья отравилась грибами: беременная мать и 11-летний сын умерли
В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области целая семья отравилась грибами.
У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов, передает "7 телеканал".
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К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому. Шестой ребёнок (6-летняя девочка) — единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова.
В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.
Сегодня в Одессе скончалась мать семьи. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также умер и ее 11-летний сын в Киеве. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области грибами отравились пять человек, в числе которых беременная женщина.