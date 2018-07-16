Супрун разрушила популярный "летний" миф
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разрушила "летний" миф о том, что загар на теле свидетельствует о здоровье и красоте человека.
На своей странице в Facebook она привела несколько аргументов, почему "жариться" на солнце - не лучшее занятие летом:
- загар никоим образом не способствует здоровью. Мы ассоциируем ее со здоровым и красивым видом, на самом же деле, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься";
- чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи;
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- если ваш железный аргумент для загара был витамин D, которым надо запастись на всю долгую зиму, то и это не так. Образование витамина D в коже ограничено. После того, как его образовалась определенное количество, этот процесс останавливается, и благодаря длительному пребыванию на пляже мы больше не умножаем запасы витамина D;
- также загар помогает становиться красивее. Упругость и увлажненность кожи поддерживают вещества коллаген и гиалуроновая кислота. А действие ультрафиолета их разрушает и не дает образовывать новые. Поэтому солнце действительно сушит и старит кожу, и никакие увлажняющие средства не остановят. Ибо вещества, удерживающие влагу, разрушены.
Также Супрун дала несколько советов, как уберечься от вредного воздействия солнца:
- наносите солнцезащитный крем каждый раз, когда выходите на улицу, и тем более, если идете отдыхать на пляж.
- находитесь как можно меньше на солнце, особенно в жару (с 11 до 16 часов)
- носите кепки и панамки, одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей.
Ранее Супрун рассказала, можно ли в жару охладиться, выпив ледяной воды или съев мороженого.