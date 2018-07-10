Тяжело раненых украинских бойцов отправили на лечение в Германию (видео)

Одному из пациентов придется складывать кости руки из раздробленных фрагментов и каждого из них ждет длительная реабилитация.

Сегодня 14-х украинских военных отправили в больницы Берлина и Гамбурга. Большинство из них требуют дополнительных операций.

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Одному из пациентов придется складывать кости руки из раздробленных фрагментов. Каждого ждет длительная реабилитация, говорится в сюжете ТСН. Все расходы на транспортировку, лечение и восстановление полностью берет на себя правительство Германии.

Шансом вернуться к полноценной жизни эта поездка является для Юрия Завирзаева, который при подрыве на растяжке потерял ногу.

Михаэль Уль, полковник медицинской службт Бундесвера говорит, что в целом европейцы немного знают о войне в Украине, поскольку их больше беспокоят другие вопросы.