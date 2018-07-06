Супрун разрушила мифы о боли в спине

По словам Супрун, плохая осанка не может быть причиной возникновения боли.

Бытует мнение, что спина болит у людей пожилого возраста, у спортсменов, которые много тренируются, или же людей, которые имеют проблемы с осанкой.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, на самом деле, спина болит почти у всех. А пиковый возраст возникновения болей в спине приходится как раз на людей в возрасте от 35 до 55 лет.

Поэтому она собрала наиболее распространенные мифы и вопросы о боли в спине:

Миф 1. Если болит спина - нужно принимать хондропротекторы.

Прием хондропротекторов при боли в спине (как и при других проблемах) - пустая трата денег. Не существует никаких исследований, доказывающих их эффективность", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Миф 2. Для лечения боли в спине обязательно нужны уколы или капельницы.

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"На самом деле инъекции могут быть болезненными и сопровождаться осложнениями, а лечение капельницами вообще не имеет никакого научного обоснования", - заявила Супрун.

Если все-таки нужны препараты для устранения боли, то вполне достаточно приема таблетированных форм, советует и.о. министра здравоохранения.

Миф 3. Если у меня болит спина уже в молодом возрасте, то что же будет со мной в старости.

В действительности, продолжила Супрун, пиковый возраст возникновения болей в спине приходится на 35-55 лет. После 55 лет распространенность боли начинает снижаться, особенно это касается боли, источником которой являются межпозвонковые диски.

Миф 4. У меня плохая осанка, поэтому болит спина.

"Плохая осанка также не может быть причиной возникновения боли. У многих людей плохая осанка, однако они не страдают от боли... На самом деле отсутствие активности ведет к дискомфорту и появлению боли в спине", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Ранее Супрун рассказывала, что межпозвонковые диски в человека очень крепко связаны с позвоночником, поэтому не могут вылететь или сместиться.