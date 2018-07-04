В Минздраве заявили, что девочка впала в кому не из-за отравления в детском лагере на Киевщине

17:30, 04 июля 2018
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В Минздраве заявили, что тяжелое состояние девочки, которая впала в кому после отравления в детском лагере, не связано с инцидентом / фото УНИАН

В Министерстве здравоохранения заявили, что девочка, которая отдыхала в оздоровительном учреждении санаторного типа "Славутич" на Киевщине, где отравились более десятка детей, попала в кому не из-за отравления.

Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

"Состояние ребенка, находящегося в НДСБ “ОХМАДЕТ” стабильное, тяжелое. Оно не связано с отравлением", - говорится в сообщении Минздрава.

Причину тяжелого состояния ребенка в министерстве не сообщили.

Как сообщал УНИАН, в детском спортивном лагере на Киевщине зафиксировали случай массового отравления детей. 11 воспитанников попали в медицинский изолятор лагеря. Еще один ребенок, 8-летняя девочка, впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.

По факту отравления детей возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #МОЗ#кома#отравление детей