В Минздраве заявили, что девочка впала в кому не из-за отравления в детском лагере на Киевщине

Состояние девочки оценивают как стабильно тяжелое.

В Министерстве здравоохранения заявили, что девочка, которая отдыхала в оздоровительном учреждении санаторного типа "Славутич" на Киевщине, где отравились более десятка детей, попала в кому не из-за отравления.

Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

"Состояние ребенка, находящегося в НДСБ “ОХМАДЕТ” стабильное, тяжелое. Оно не связано с отравлением", - говорится в сообщении Минздрава.

Причину тяжелого состояния ребенка в министерстве не сообщили.

Как сообщал УНИАН, в детском спортивном лагере на Киевщине зафиксировали случай массового отравления детей. 11 воспитанников попали в медицинский изолятор лагеря. Еще один ребенок, 8-летняя девочка, впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.

По факту отравления детей возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.