Супрун разрушила миф о "вылетающих" дисках в позвоночнике

Межпозвонковые диски, как пояснила Супрун, нельзя вставить на место или вправить.

Межпозвонковые диски в человека очень крепко связаны с позвоночником, поэтому не могут вылететь или сместиться.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Поэтому если вам предлагали или предлагают поставить диск на место, будьте предусмотрительны. Ведь диагноза "вылетающий диск" не существует", - заявила и.о. главы Минздрава.

Супрун объяснила, что звук,будто что-то щелкнуло в спине, когда мануальный терапевт якобы вправляет диск, производят межпозвонковые суставы (а в грудном отделе еще и реберно-позвоночные суставы).

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"В жидкости, находящейся в суставах, содержится растворенный азот. При резком нажатии на позвонки в суставах может произойти быстрое снижение давления, растворенный азот переходит в газообразное состояние, что сопровождается характерным звуком. При этом ничего не “возвращается на место”, поскольку все изначально было на месте", - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

А облегчение в таких случаях наступает, по одному из объяснений, в результате устранения мышечного спазма.

"Поэтому практикам "вправления вылетающих дисков" доверять не стоит", - подытожила Супрун.

Межпозвоночные диски - это эластичные хрящевые "прокладки" между позвонками (от второго шейного позвонка до крестца). Каждый из них состоит из внешнего фиброзного кольца, непосредственно связывающего позвонки, и внутреннего пульпозного ядра, которое по консистенции напоминает плотный гель. Спереди и сзади диски покрыты мощными продольными связками, которые идут вдоль всего позвоночника и являются одними из самых прочных связей в нашем теле.