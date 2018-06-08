Психолог назвала национальную проблему украинцев

Эсперт также рассказала, что украинцы разгоняют "зраду" даже там, где ее нет.

Психолог Наталья Холоденко назвала национальную проблему украинцев.

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"Обесценивание – это национальная проблема украинцев. У нас люди не понимают, что одобрить и похвалить – это не плохо, а просто необходимо. И молодежь должна этим интересоваться, обращать внимание, что хорошего происходит, ведь, к сожалению, их родителей мы уже никак не переделаем", - рассказала она в интервью УНИАН.

Холоденко рассказала, что в семейной терапии она объясняет своим клиентам, как важно садиться вечером с ребенком и учить его говорить "спасибо".

"Учить, какими словами это формулировать, благодарить маму, папу, сестер, обсуждать, что вам понравилось друг в друге и в этом дне. Ведь у нас люди не умеют этого делать, только критиковать все профессионалы", - отметила психолог.

Полный текст интервью читайте на УНИАН по ссылке: "Психолог Наталья Холоденко: Обесценивание - это национальная проблема украинцев. Люди не понимают, что похвалить - это не плохо"