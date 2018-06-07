Психолог Наталья Холоденко: Обесценивание - это национальная проблема украинцев. Люди не понимают, что похвалить - это не плохо

Есть такая старая поговорка – у соседа трава зеленее. Иногда кажется, что у украинцев этот принцип распространяется на все – у условного соседа и работа лучше, и ребенок послушный. В чем причина, как можно объяснить такое отношение к жизни?

Это стратегия избегания ответственности. Как только ты сказал, что у кого-то что-то лучше, то следующее, что делаешь – объясняешь, почему так. Потому что «он вор» или утверждаешь: «конечно, ему ведь повезло». Вместо того, чтобы посмотреть на соседа, с которым живешь на одной земле, дышишь одним воздухом, а значит можешь иметь все то же, только нужно что-то для этого делать, срабатывает: «а вдруг не получится…». Поэтому намного проще обесценить, обвинить и позавидовать.

То есть здесь психологическая связь с изначальным настроем человека на неудачу? Люди даже не пытаются приложить усилия и добиться хорошего результата. Проще сказать, что «все плохо»?

Да, конечно, так оно и есть.

Читала, что некоторые специалисты выделяют такое понятие как этнический комплекс неполноценности. Что вы об этом думаете? Вы верите в то, что в коллективном бессознательном того или иного этноса может господствовать представление об этнической неполноценности?

Объективно, в науке такого понятия как этнический комплекс неполноценности не существует, есть этническая психология. Однако отдельные взгляды некоторых ученых позволяют обобщить некое поведение народа и так назвать.

На самом деле, единственная наша проблема заключается в том, что по своей природе украинцы не воинственные и никогда такими не были. Этнический украинец по своей сути свободолюбивый, но никак не воинственный. Грубо говоря, лишь бы нас не трогали, мы бы сами как-то жили…

Также мы плохие управленцы – это тоже исторический факт. И во времена Богдана Хмельницкого, и во времена Михаила Грушевского вроде бы и хорошие войска у нас были, но мы не захватчики, а интеллигенты. При этом, находимся рядом с государством, которое как раз захватчик по своей природе, этнос более инстинктивный. Почему Украина, будучи матерью Киевской Руси на каком-то этапе стала «младшим братом» Москвы, которая в два раза младше Киева? Причина только одна – потому что у нас более образованные и интеллигентные люди, а интеллект всегда слабее инстинкта. Это закономерно. Именно поэтому нас захватывали, Польша и Россия растаскивали на куски, не было целостности.

При этом, кроме того, что нас всегда пытались поделить соседи, обратите внимание, у нас были и междоусобные войны. Внутренняя зависть у нас тоже есть, и это, конечно, ослабляет государство.

Да, мы очень умные, сильные, талантливые, украинские специалисты ценятся во всем мире. Почему же при всех ресурсах, и географических, и этнических, мы не можем стать сильным государством? – Потому что еще не сформирована психологическая культура смотреть не на соседа, а на себя. Сохраняется недостаточный уровень личной ответственности отдельно взятого украинца. Тот же немец выбросит мусор в урну не потому, что на него смотрят, а потому, что он уже в десятом поколении к этому приучен. Любая культурная ментальная особенность имеет свою историческую причину. Но сегодня наша задача смотреть не назад, а вперед. Украина этнически никогда не может быть объединена вокруг прошлого, ведь разные участки Украины имеют разное прошлое.

Есть ли сейчас предпосылки, чтобы нация начала меняться?

У нас нация меняется, потому что невероятное количество студентов на сегодняшний день учится в ближней Европе. Эти дети там живут, начинают по-другому мыслить, и в ближайшие пять-десять лет это мощно повлияет на изменение общественных взглядов на жизнь. Они будут приезжать сюда к родителям, что-то доносить им по скайпу в каждом разговоре, в любом случае, уровень понимания хороших европейских ценностей в нашей стране повысится.

Возвращаясь к тому, что наши люди предпочитают во всем видеть негатив. Как объяснить то, что украинцам характерно постоянно комплексовать на фоне тех же европейцев?

Стремление сравнивать себя с европейцами в худшую сторону – это привычка определенной категории населения, которые не были за границей, у которых нет друзей предпринимателей (я вам скажу, что в Украине возможностей зарабатывать больше, чем в Европе). Это просто удобная позиция: у нас плохо – потому что у нас плохое правительство, а там хорошо – потому что там хорошее правительство. Хотя важно понимать, что сколько бы мы не ругали правительство, оно отражает то, что происходит в самом обществе. И пока внутри общества такое правительство допустимо – оно таким и будет.

Также существует убеждение, что у нас ужасная бюрократия, а в Европе ее нет. При этом, я куда не приеду в Европу, у меня все друзья жалуются, что там за три месяца нужно записываться на прием к врачу. Это объективный факт, просто у нас люди об этом не знают. Соседи поехали на заработки в Европу, и чтобы не рассказывать, как они там улицы мели, преподносят потом более оптимистическую версию. И люди начинают сравнивать жизнь в Европе с жизнью в Украине, сами-то там не были.

Мне, как журналисту, порой кажется, что читателей не интересует никакой позитив об Украине. Сохраняется слепая вера, что в Европе и то хорошо, и это, а у нас – хуже некуда все, всегда и во всем. Почему так?

Нет, позитив интересует, просто людям нужно чаще давать факты, чтобы они начинали вникать. Это еще с советских времен осталось убеждение, что в Европе супер-зарплаты, и все живут в шоколаде. Никто не думает, что там человек не может открыть кран с водой и пойти говорить по телефону, как у нас это делает пол страны до сих пор. Гражданин в любой европейской стране вынужден выполнять огромное количество функционала, благодаря чему у него и чистые дороги, и все остальное… Да, они имеют благополучие, но они платят за него.

Поэтому негативизм — это стереотипы, что там изобилие, а здесь его нет… Если бы люди знали больше фактов, к примеру, что среднестатистическая европейская женщина выходит из декрета через три недели после родов или теряет рабочее место. И в Америке тоже самое. Я думаю, что все дело просто в недостатке информации, люди своим негативом успокаивают себя и свое нежелание задуматься о том, как можно улучшить качество своей жизни здесь.

А особенность жаловаться – это ментальная особенность украинцев или тоже последствия «совка»?

Да, я считаю, это осталось со времен репрессий. Ведь тогда было как: на того, у кого все хорошо, могли написать донос, и человек пострадал бы. Поэтому люди коллективно преуменьшали свое социальное и материальное положение. Когда-то это была стратегия выживания, сейчас это уже не так, но у людей осталось.

Можно ли найти здесь связь с тем, что в нашем обществе актуально убеждение, мол, говорить о собственных успехах стыдно, так делают только эгоисты и т.д.?

Да, вот это вот тоже есть. Люди не умеют говорить о своих достижениях, ведь ты словно хвастаешься. У нас просто нет традиции, как нужно говорить об успехе – вместо этого принято рассказывать, как нам тяжело и трудно. Тише едешь, дальше будешь, скромнее будь – все эти установки – это Советский Союз. Людей сначала раскулачивали, потом были репрессии, потом еще что-то… Все это выработало привычку жаловаться, мол, мы бедные, ничего у нас нет…

Как это изменить? И главное, нужно ли это менять?

Да, это нужно менять. Потому что из-за неадекватного занижения себя человек просто не умеет заявлять о себе. И он не просто прибедняется, мол, денег нет. Мы же так и свои личные качества занижаем, что напрямую влияет на самооценку, на умение определять себя в обществе, находить высокооплачиваемую работу. Если ты все время зажатый, стесняешься, приуменьшаешь свои достоинства, то как сможешь попросить больше денег? Или решиться сменить работу? – Никак.

О том, как это менять, можно говорить минут сорок, но если выделить лайфхак, то рекомендую тренироваться одобрять себя вслух.

Причин критиковать события в нашей стране действительно много, но как объяснить то, что люди предпочитают разгонять #зраду даже там, где ее нет? Или же пытаются все намеренно омрачить. Как, к примеру, было с ситуацией во время финала Лиги Чемпионов в Киеве, когда все жаловались, что футбольные фанаты едва ли не уничтожили парк Шевченко, хотя коммунальщики очень оперативно убрали там весь мусор, который оставили после себя болельщики.

Это называется обесценивание. Могу вам рассказать тоже вполне реальный случай из телевизионного сюжета: предприниматель поставил остановку в селе, чтобы людям на голову не капало, так все село теперь обсуждает, почему он не мог асфальт постелить - что, трудно ему было…

Обесценивание – это национальная проблема украинцев. У нас люди не понимают, что одобрить и похвалить – это не плохо, а просто необходимо. И молодежь должна этим интересоваться, обращать внимание, что хорошего происходит, ведь, к сожалению, их родителей мы уже никак не переделаем. Даже в семейной терапии я рассказываю своим клиентам, как важно садиться вечером с ребенком и учить его говорить «спасибо». Учить, какими словами это формулировать, благодарить маму, папу, сестер, обсуждать, что вам понравилось друг в друге и в этом дне. Ведь у нас люди не умеют этого делать, только критиковать все профессионалы.

Любопытны ваши личные наблюдения. Вот такая теория #зрады только ли для старшего поколения характерна?

Нет, не только для старшего поколения, и в 20 лет так можно мыслить. Это зависит не от возраста, а от среды обитания человека, с кем он общается, на что обращает внимание прежде всего. Но я вам хочу сказать, что в Европе такое тоже есть, в маленьких странах это чувствуется.

Я почему спрашиваю. Сейчас вот есть поколение хейтеров, которые клянут все, что видят…

Ой, это вообще. У меня на странице этих хейтеров… Потом заходишь на их страницы и читаешь: «счастливая мать» и «счастливая жена». Вот только они мне всякие гадости пишут, других ни разу не видела.

Как можно объяснить желание человека в негативном ключе высказаться по любому поводу в соцсетях?

Понимаете, отсутствие внимания – это страшнее, чем негативное внимание. Когда человек не умеет получать позитивное внимание, он превращается в хейтера, чтобы получить хоть какое-нибудь (когда человек кого-то обгадил, то другие зайдут посмотреть на его страницу). Это такой способ самоутверждения. Но он характерен не только для Украины – это в принципе, мировая проблема.

Ирина Шевченко