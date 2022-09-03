На видео главный герой совершает специальные атаки и применяет щиты.

Ранее на этой неделе Santa Monica Studio и Sony раскрыли подробности боевой системы God of War Ragnarök. Они рассказали о главных принципах битв, специальных атаках Кратоса, обновленной системе щитов и прочем. А теперь все это показали в свежем геймплейном ролике.

Видео опубликовали на YouTube-канале Game Informer. Портал будет в течение месяца делиться эксклюзивными материалами, связанными с God of War Ragnarök, так как экшен Santa Monica Studio стал главной темой нового выпуска журнала издания.

В ролике можно увидеть специальные атаки Кратоса, которые будут применяться при нажатии на треугольник. Они наносят стихийный урон и зависят от оружия в руках главного героя. Левиафан позволит атаковать льдом, а Клинки Хаоса — огнем. Один из фрагментов демонстрирует, как Кратос проводит целую серию элементальных атак.

Часть видео посвятили применению щитов. Зрителям показали, как главный герой использует в бою Каменную стену. Этот щит позволяет накапливать энергию от вражеских ударов, а затем выбрасывать ее в виде волны.

В ролике также присутствует несколько интересных деталей. Атрей обзавелся новыми ударами и способностями, например, он может хватать врага и душить луком. А Клинки Хаоса теперь служат неким аналогом крюка-кошки, так как позволяют притягиваться к платформам.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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